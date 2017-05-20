«Кайрат» разгромил «Тараз», Аршавин отметился двумя голевыми передачами

В матче 13-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» принимал на своём поле «Тараз». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Бауржан Турисбек, Жерар Гоу, Исаэл и Бауыржан Исламхан. Российский нападающий Андрей Аршавин появился на поле в стартовом составе команды, отметился голевыми передачами в эпизодах с первым и вторым голом и был заменён на 68-й минуте.
«Кайрат» (25 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана, «Тараз» (10) находится на 10-й строчке.
Посмотреть видео с первой и второй голевыми передачами Андрея Аршавина можно на YouTube.