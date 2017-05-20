Зидан: «Реал» будет играть с «Малагой» на победу, это заложено в ДНК клуба

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с «Малагой» (21 мая) в последнем туре чемпионата Испании. Мадридской команде, после 37 игр на три очка опережающей идущую на втором месте «Барселону», для завоевания титула достаточно ничьей.
«Мы знаем, как сложно победить в чемпионате Испании. 38 матчей, и в каждом из них ты должен показывать стремление к победе. Игроки феноменально выступали в этом сезоне и должны завершить начатое.
С «Малагой» мы собираемся играть только на победу, это заложено в ДНК клуба. Посмотрим, как всё пойдёт. Наши игроки сейчас в хорошем психологическом состоянии и потрясающей физической форме. Многие хотят, чтобы мы проиграли. Но так было всегда, это не имеет значения. Мы знаем, что должны побеждать и не сдаваться», — цитирует Зидана Goal.