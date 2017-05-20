Павлюченко не полетел с «Уралом» на матч с «Уфой»

Пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских сообщил, что нападающий команды Роман Павлюченко не примет участия в матче 30-го тура РФПЛ с «Уфой» (21 мая).
«Роман Павлюченко не прилетел в Уфу из-за госпитализации жены. Он не сможет принять участия в матче», — сказал Медведевских в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.
Ранее Павлюченко по той же причине пропустил матч с «Локомотивом» (1:2) в 29-м туре.
В текущем сезоне РФПЛ 35-летний форвард принял участие в 21 матче за «Урал», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.