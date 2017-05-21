Фаустино Асприлья: Хамес — не вингер, он играл в «Реале» не на своей позиции

Экс-нападающий «Пармы», «Ньюкасла» и сборной Колумбии Фаустино Асприлья предположил, что мадридский «Реал» в течение сезона использовал форварда Хамеса Родригеса на его не самой сильной позиции — этим и объясняется то, что игрок не смог проявить себя в клубе.
«Хамес — не вингер, который оттягивается назад, так что чего вы от него ждали? Он не может выигрывать мячи так, как это делает Каземиро. Этого нельзя от него требовать. Они купили его, чтобы трансформировать в вингера, опускающегося на свою половину поля, но игроки должны играть там, где у них это лучше всего получается», — приводит слова Асприльи Marca.