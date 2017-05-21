Фанаты «Спартака» пытались отобрать билеты у перекупщиков в Туле

У стадиона в Туле работает группа перекупщиков, которые продают билеты на матч 30-го тура российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Спартак» номиналом 200 рублей по цене в 2000 рублей.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, возмущенные болельщики «Спартака» требовали продажи по цене хотя бы в два раза больше номинала. Не добившись своего, они попытались отобрать у перекупщиков пачку билетов на игру. Те спаслись бегством.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — «Спартак». Начало — в 15:00 мск.
Тульские власти обсудили обеспечение безопасности на матче «Арсенал» — «Спартак»