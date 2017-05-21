Рахимов: матч в Самаре был для меня не прощальным с «Тереком», а заключительным

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов пожелал команде удачи после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в выездном матче 30-го тура РФПЛ. Ранее Рахимов сообщил, что покинет свой пост по окончании текущего сезона, а должность займёт бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов.
«Был ли этот матч для меня прощальным в «Тереке»? Не прощальным, а заключительным. Надеюсь, у «Терека» будет всё хорошо, а результаты команды будут расти.
И главное не терять то, чего мы уже добились. Говорите, удивительно то, что после такого сезона в «Тереке» происходит смена тренера? Бывает, что в чемпионских командах тренеры уходят. Не считаю, что это удивительно. Всё нормально. Очень благодарен руководству клуба и Рамзану Ахматовичу Кадырову. Думаю, его доверие мы оправдали», — сказал Рахимов на пресс-конференции.