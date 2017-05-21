Фанаты «Барселоны» — Луису Энрике: ты всегда будешь одним из нас

Болельщики «Барселоны» развернули на трибунах баннер, адресованный главному тренеру сине-гранатовых Луису Энрике перед домашним матчем заключительного тура испанской Примеры с «Эйбаром».
«Ты всегда будешь одним из нас», — гласит надпись на баннере.
Луис Энрике возглавил «Барселону» летом 2014 года и за это время дважды привёл каталонцев к золотым медалям Примеры, ещё дважды — к победе в Кубке Испании, и один раз — завоевал с командой трофей Лиги чемпионов. В марте Луис Энрике объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Барселону».
Если фото не отображается, посмотреть его можно на платформе «Твиттер».