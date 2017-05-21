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Фанаты «Барселоны» — Луису Энрике: ты всегда будешь одним из нас

21 мая 2017, воскресенье. 21:46. Футбол

Болельщики «Барселоны» развернули на трибунах баннер, адресованный главному тренеру сине-гранатовых Луису Энрике перед домашним матчем заключительного тура испанской Примеры с «Эйбаром».

«Ты всегда будешь одним из нас», — гласит надпись на баннере.

Луис Энрике возглавил «Барселону» летом 2014 года и за это время дважды привёл каталонцев к золотым медалям Примеры, ещё дважды — к победе в Кубке Испании, и один раз — завоевал с командой трофей Лиги чемпионов. В марте Луис Энрике объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Барселону».

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Луис Энрике объявил, что уйдёт из «Барселоны» по окончании сезона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
21 мая 2017, воскресенье
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