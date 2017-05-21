Аллегри: игроки «Ювентуса» выиграли шесть скудетто подряд и вошли в историю

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями от победы над «Кротоне» в матче 37-го тура итальянской Серии А и подвёл итоги сезона. Встреча проходила в Турине на стадионе «Ювентус» и завершилась со счётом 3:0.
«В первую очередь нужно поздравить футболистов, которые завоевали шесть скудетто подряд. Они вошли в историю. Ключевым моментом сезона я бы назвал матч с «Лацио», в котором мы перешли на схему 4-2-3-1. Команда больше не могла использовать прежнюю схему. Пришло время для перемен. Я раздумывал над новой моделью игры несколько дней. К счастью, команда быстро освоила 4-2-3-1.
Мы многое делаем, чтобы становиться лучше. Без мотивации нельзя достичь цели. Сейчас надо перезагрузить батарейки. Уже в третьем сезоне подряд у «Юве» очень напряжённый календарь", — цитирует Аллегри сайт «Ювентуса».
«Ювентус» досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Италии: за тур до окончания первенства туринцы опережают идущую второй «Рому» на 4 балла. «Кротоне» (31 очко) — 18-й.