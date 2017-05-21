РФПЛ-2016/17. Васин отыграл наибольшее количество минут среди всех игроков

Защитник ЦСКА Виктор Васин провёл на поле наибольшее количество минут в сезоне-2016/17 серди всех футболистов российской Премьер-Лиги. 28-летний футболист, который в первой половине сезона выступал на правах аренды в «Уфе», в сумме провёл на поле в 30 матчах лиги 2681 минуту.
На втором месте по этому показателю защитник «Урала» Денис Кулаков, который отыграл в минувшем сезоне 2656 минут. На третьем – другой защитник ЦСКА Марио Фернандес (2617).
Десятка игроков, которые провели на поле наибольшее количество минут в минувшем сезоне РФПЛ, выглядит следующим образом:
1. Виктор Васин (ЦСКА) – 2681;
2. Денис Кулаков («Урал») – 2656;
3. Марио Фернандес (ЦСКА) – 2617;
4. Андреас Гранквист («Краснодар») – 2610;
5. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 2610;
6. Маринато Гилерме («Локомотив») — 2610;
7. Петар Занев («Амкар») – 2610;
8. Сергей Рыжиков («Рубин») – 2610;
9. Дмитрий Стоцкий («Уфа») – 2568;
10. Александр Головин (ЦСКА) – 2524.