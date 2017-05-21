Фанаты «Лацио» растянули баннер в адрес Тотти

Фанаты «Лацио» во время домашнего матча заключительного 38-го тура чемпионата Италии с «Интером», который проходит в эти минуты, посвятили баннер 40-летнему нападающему Франческо Тотти из стана «Ромы» — своего принципиального оппонента.
«Враги по жизни приветствуют Франческо Тотти», — гласит баннер фанатов «Лацио» в адрес многолетнего капитана «Ромы».
Ранее сообщалось, что Тотти завершит выступления за «Рому» по окончании сезона и, скорее всего, закончит игровую карьеру. В текущем сезоне чемпионата Италии Франческо принял участие в 16 матчах, из которых лишь в одной встрече вышел в стартовом составе, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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