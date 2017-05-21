Благой Георгиев: чемпион России «Спартак» проиграл «Арсеналу» 0:3, это смешно

Полузащитник «Оренбурга» Благой Георгиев после победы над «Ростовом» (2:0) в домашнем матче 30-го тура РФПЛ поделился мнением о поражении чемпиона России «Спартака» в гостевой игре с тульским «Арсеналом» со счётом 0:3. «Оренбург» и «Арсенал» сыграют с командами ФНЛ в стыковых матчах за право остаться в РФПЛ.
«Мы знаем, что «Ростов» очень хорошая и дисциплинированная команда, которой тяжело забивать. Мы доказали, что в нашей команде тоже собраны хорошие футболисты. Самое хорошее, что всё зависит от нас. Мы показали, что не ждём никого, чтобы нам помогали. Сыграли в свой футбол, вот и всё.
Матчи соперников? Узнал только после игры. Чемпион России проиграл 0:3. По-моему, это смешно. Вылет «Крыльев»? По-моему, они были лучше, чем «Арсенал». У «Крыльев» очень хорошие футболисты, но в последнем туре им надо было выигрывать, а они проиграли.
Мы не радуемся, нам предстоит провести ещё две игры. Игру с «Ростовом» уже забыли, готовимся к двум самым важным играм», — сказал Георгиев в интервью пресс-службе «Оренбурга».
В стыковых матчах «Оренбург» сыграет с клубом «СКА-Хабаровск».