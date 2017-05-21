Натхо вызван в сборную Израиля на матчи с Молдавией и Албанией

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо был вызван главным тренером сборной Израиля Элишей Леви в национальную команду на июньские матчи, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны.
Сборной Израиля 6 июня предстоит провести домашний товарищеский матч со сборной Молдавии, а 11 июня команда в родных стенах проведёт встречу отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборной Албании.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Натхо принял участие в 26 матчах за ЦСКА, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.