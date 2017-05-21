«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17. «Реал» гарантировал себе титул, выиграв у «Малаги» в матче 38-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Поздравляем мадридский „Реал“ с победой в чемпионате Испании сезона-2016/17», — гласит запись в «твиттере» каталонского клуба.
«Реал» (93 очка) не пропустил вперёд себя «Барселону» (90) и стал чемпионом Испании. «Реал» выиграл Примеру в рекордный 33-й раз, у «Барселоны» 24 титула. Мадридский клуб не выигрывал чемпионат Испании с сезона-2011/12.