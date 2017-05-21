Энрике: «Реал» стал чемпионом, и мне нечего к этому добавить, поздравляю их

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Эйбаром» в матче 38-го тура испанской Примеры и поздравил «Реал» с чемпионством. Игра состоялась в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:2.
«Мне не в чем упрекнуть команду, и я не думаю, что кто-то может упрекнуть нас. Мы понимаем, что „Барселоне“ не хватало стабильности. Я помню, что в начале сезона клуб потерял много очков в домашних матчах. Мы пытались переломить ситуацию до самого конца, но не смогли. „Реал“ стал чемпионом, и мне нечего к этому добавить, поздравляю их. От нас мало что зависело, но мы бились до конца.
Огромное спасибо болельщикам за столь тёплый приём. Мне очень повезло провести здесь несколько лет", — сказал Энрике в интервью Barça TV.