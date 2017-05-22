«Крылья Советов» — «Терек» — 1:3. Видеообзор матча

В матче заключительного 30-го тура российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали на своём поле «Терек». Встреча проходила на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе грозненцев забитые мячи на свой счёт записали Аблайе Мбенг, Милад Мохаммади и Беким Балай. За «Крылья Советов» отличился Джанни Бруно, который реализовал пенальти.
«Терек» (48 очков) занял пятое место в итоговой турнирной таблице РФПЛ, «Крылья Советов» (28) оказались на предпоследней 15-й строчке и покинули Премьер-Лигу.
Посмотреть видеообзор матча «Крылья Советов» — «Терек» можно на официальном канале самарцев в YouTube.