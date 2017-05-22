Сын Мадонны провёл неделю в академии «Бенфики»

Приёмный сын известной певицы Мадонны, 11-летний Дэвид Банда, неделю тренировался в академии лиссабонской «Бенфики», сообщает Record.
Мадонна прибыла в Португалию вместе с Дэвидом, который является страстным поклонником футбола. Мальчик сам попросил позволить ему вместо отдыха потренироваться с профессиональной командой. Певица согласилась и отдала ребёнка в академию «Бенфики», где он пробыл неделю.
Тренеры академии лиссабонского клуба остались крайне довольны Дэвидом, а Мадонна на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию сына, подписав её «Мой чемпион».
Также Дэвид поработал в качестве мальчика, подающего мячи, на матче молодёжных составов «Бенфики» и «Порту» (2:1).
Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».