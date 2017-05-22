Рамос – об экс-президенте «Барселоны»: говорит обо мне, чтобы попасть в газеты

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос вспомнил бывшего президента «Барселоны» Жоана Гаспара после того, как вместе со своей командой завоевал титул чемпиона Испании. Подопечные Зинедина Зидана добились этого успеха благодаря победе в выездном матче последнего тура Примеры с «Малагой» (2:0). Ранее Гаспар выразил надежду на то, что «Реал» проиграет с автоголом Рамоса. В случае поражения «Реала» «Барселона» становилась бы чемпионом, поскольку победила на своём поле «Эйбар» со счётом 4:2.
«Единственный Гаспар, которого я знаю, является волхвом. А он говорит обо мне, чтобы попасть в газеты», — цитирует Рамоса Marca.
Согласно христианскому преданию, трое волхвов принесли дары новорожденному Иисусу. Их звали Каспар, Мельхиор и Бальтазар.
Ранее приводились слова Рамоса о том, что «Реал» заслужил победу в Примере.