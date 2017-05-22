Симонян: буду рад, если мне дадут чемпионскую медаль «Спартака»

Первый вице-президент РФС, легендарный в прошлом футболист «Спартака» Никита Симонян прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о возможных чемпионских медалях для него и Олега Романцева.
«Приятно, что руководство клуба и Леонид Федун оказывают такое внимание ветеранам «Спартака». Но я не хочу примазываться к победе спартаковцев. Не знаю, будут ли мне вручать эту медаль, но очень обрадуюсь, если дадут. Приму с достоинством и благодарностью. Если не дадут, то отнесусь с пониманием, ведь самое главное уже есть – чемпионство любимого клуба. Благодарю «Спартак» за такое внимание», — сказал Симонян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.