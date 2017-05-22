На 79-м году жизни умер спортивный телекомментатор Владимир Перетурин

Спортивный телекомментатор и журналист Владимир Перетурин умер на 79-м году жизни, сообщает «Р-Спорт».
Перетурин работал на центральном телевидении и комментировал различные крупные турниры по футболу и другим видам спорта, работал на Олимпийских играх, был ведущим известной телепередачи «Футбольное обозрение».
Кроме того, он комментировал чемпионаты мира по хоккею, трансляции по конькобежному, санному и конному спорту, фехтованию, хоккею на траве, тяжёлой атлетике, писал о футболе и хоккее в различных изданиях.
Перетурин: ещё не умер – но не встаю