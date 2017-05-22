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Бубнов: Каррера пришёл в «Спартак» с готовыми конспектами

22 мая 2017, понедельник. 22:12. Футбол

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил работу наставника красно-белых Массимо Карреры и не исключил, что предыдущий рулевой «Спартака» Дмитрий Аленичев вернётся в тульский «Арсенал».

«Аленичев в любом случае внёс вклад в успех «Спартака». Мне кажется, он не смог найти общий язык с игроками и мотивировать их. А Каррера уже имел опыт работы с Конте и пришёл с готовыми конспектами. Он именно это брал за основу, но, конечно, у него есть собственный взгляд на футбол. Он смог сплотить «Спартак», который стал одной семьёй.

Не исключаю, что Аленичев вернётся в «Арсенал». А если Тула не вылетит, то Кирьякова нет смысла убирать. При нём «Арсенал» стал играть в более атакующий футбол, раньше они исключительно оборонялись. Чтобы оценивать Кирьякова, надо дать ему отработать полноценный сезон», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».

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Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Тула ФК Спартак Александр Бубнов Антонио Конте Дмитрий Аленичев Массимо Каррера Сергей Кирьяков
Новости. Футбол
22 мая 2017, понедельник
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