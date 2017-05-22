Бубнов: Каррера пришёл в «Спартак» с готовыми конспектами

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов оценил работу наставника красно-белых Массимо Карреры и не исключил, что предыдущий рулевой «Спартака» Дмитрий Аленичев вернётся в тульский «Арсенал».
«Аленичев в любом случае внёс вклад в успех «Спартака». Мне кажется, он не смог найти общий язык с игроками и мотивировать их. А Каррера уже имел опыт работы с Конте и пришёл с готовыми конспектами. Он именно это брал за основу, но, конечно, у него есть собственный взгляд на футбол. Он смог сплотить «Спартак», который стал одной семьёй.
Не исключаю, что Аленичев вернётся в «Арсенал». А если Тула не вылетит, то Кирьякова нет смысла убирать. При нём «Арсенал» стал играть в более атакующий футбол, раньше они исключительно оборонялись. Чтобы оценивать Кирьякова, надо дать ему отработать полноценный сезон», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».