Промес: Асхабадзе помог мне сделать правильный выбор и перейти в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес подвёл итоги сезона и поблагодарил экс-генерального директора клуба Романа Асхабадзе. Промес был признан лучшим правым полузащитником по итогам исполкома РФС.
«Если посмотреть на мою статистику, она не врёт. Я действительно хорошо сыграл для команды в этом сезоне. Забивал и в прошлом году, но было больше голевых. Очень рад, что был важен не только мой вклад, но и вклад других игроков. Мы сделали это вместе, и я рад, что помог команде выиграть чемпионат.
Когда переходил в «Спартак», Асхабадзе лично приехал ко мне. Я был несколько скептически настроен, знал о команде по телевизору. Роман пообещал мне, что всё будет хорошо, и я поверил. Благодарен ему, и посмотрите, чего я добился. Он помог мне сделать правильный выбор. Не жалею о том решении.
Останусь ли в «Спартаке» на следующий сезон? Непростой вопрос. Не знаю. У меня есть контракт до 2021 года, и все знают, что я хочу остаться. Но это футбол, никогда не знаешь, что будет дальше. Я знаю сумму отступных, но не хотел бы углубляться в детали. В контракте прописана фиксированная сумма, однако пусть этим занимается агент. Я чувствую себя как дома, но это футбол.
Что будет, если за меня предложат 150 млн евро? Это большая сумма, но если бы мне хотелось уйти – это был бы другой разговор. Я улыбаюсь, играю на поле с удовольствием. Конечно, не могу оставаться в «Спартаке» всю карьеру, но сейчас рад здесь быть. Вообще, я большой фанат немецкого и испанского футбола, но надеюсь однажды поиграть в Англии. Бундеслига — это тоже было бы неплохо», — сказал Промес в эфире программы «Тотальный разбор».