Азар: возможно, этот сезон получился для «Челси» лучше, чем сезон-2014/15

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от победы синих в чемпионате Англии.
«Это был хороший день и хороший сезон для всех нас. Всегда приятно побеждать. В следующем матче мы постараемся взять ещё один трофей, поэтому мы можем отпраздновать с болельщиками успех в АПЛ, но должны быть готовы к финалу Кубка. И если мы выиграем этот титул, это будет фантастический сезон.
Возможно, он получился лучше сезона-2014/15, когда «Челси» выиграл АПЛ, потому что в прошлом сезоне мы не играли хорошо, а сейчас доказали всем болельщикам, что мы – «Челси», у нас есть хорошие игроки и мы являемся чемпионами», — цитирует Азара сайт клуба.