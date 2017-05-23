Ребров: в «Спартаке» каждый стал не только за себя отвечать, но и за партнёра

Голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал о том, почему сезон-2016/17 сложился для него и его команды настолько удачно.
«Когда анализируешь 30 туров, из которых провёл 28, понимаешь, что жил в приличном стрессе. Для себя решил с 1-го тура, что надо просто выходить и делать своё дело. Понятно, чем ближе ты к цели, тем тяжелее. Тем более когда команда играет по 11-12 матчей по 1:0 — для вратаря это двойная нагрузка. Когда команда прижимается, у тебя нет права на ошибку. Для меня было важно, чтобы никто меня не трогал. Я считаю, что тренерский штаб во главе с Массимо это понимал и поэтому меня не трогали. Никто меня не накачивал, за хорошие игры не хвалил, за плохие — не критиковал. Я спокойно играл. Для меня это идеальный вариант — чтобы оставили в покое и я мог спокойно выполнять свою работу.
В прошлом году, да и во все предыдущие, у меня были грубые ляпы, но я бы в первую очередь обратил внимание на оборону, которая стала играть по-другому. Мы провели много сухих игр, и в первую очередь это заслуга защитников. Было два или три момента, когда Боккетти выбивал мяч из пустых ворот. А Комбаров, Тигиев… Несколько игр можно было вычеркнуть. У нас изменились некоторые тактические моменты, и каждый стал не только за себя отвечать, но и за партнёра. То есть я знал, что если ошибусь, то за спиной подстрахуют. И защитники тоже знали, что я их подстрахую. В минувшем чемпионате всё это работало», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».
В прошедшем сезоне «Спартак» стал чемпионом России, а Ребров провёл 28 матчей, пропустив 24 гола.