Ребров: Промес не говорит, что он главный в «Спартаке», а остальные — никто

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о полузащитнике команды Квинси Промесе.
«Промес знает себе цену, то есть он называет себя топ-футболистом, говорит, что он в порядке. Но при этом Квинси не говорит, что мы никто, а он самый главный. Он считает, что мы все равные, учит русский язык. Когда с ним разговариваешь, он начинает говорить по-русски и просит не обращаться к нему по-английски. Квинси даже взял себе где-то учителя русского языка. То есть он свой, наш Антоха, как мы шутим. Это наш лидер в атаке. Видно, что он хочет оставить какую-то память о себе в клубе и не ставит себя выше всех. Для формирования коллектива это очень важно», — сказал Ребров в эфире программы «Футбол России».
В сезоне-2016/17 Промес провёл 26 матчей в РФПЛ, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.