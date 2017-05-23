Около стадиона в Манчестере прогремели взрывы, есть погибшие

Около «Манчестер Арены» в Манчестере сразу после завершения концерта певицы Арианы Гранде прогремели два взрыва, сообщает Daily Mail.
По словам очевидцев, среди тысяч зрителей, собравшихся на выступление, началась паника. По предварительной информации, погибли несколько человек.
«Ариана Гранде закончила последнюю песню и покинула сцену, и тут же послышался громкий взрыв. Тысячи человек одновременно попытались покинуть стадион, они кричали и плакали. Кругом пахло дымом и чем-то горелым. Это было ужасно», — рассказал один из очевидцев.
В полиции Манчестера подтвердили, что в результате взрыва погибли люди, есть также несколько пострадавших. Жителям города советуют держаться подальше от места происшествия.
«Манчестер Арена» вмещает до 21 тысячи человек. Здесь проводятся различные спортивные соревнования и другие мероприятия.