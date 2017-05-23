Де Шильо дал согласие перейти в «Ювентус»

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо завершил переговоры с «Ювентусом», дав согласие на переход в туринский клуб, утверждает Football Italia. Чтобы трансфер состоялся, «старая синьора» должна договориться о стоимости игрока с «Миланом».
В «Ювентусе» готовы к переговорам, но когда именно пройдёт встреча между представителями клубов, пока неизвестно.
В сезоне-2016/17 Де Шильо провёл 25 матчей в итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.
«Ювентус» по итогам сезона стал чемпионом, «Милан» занял 6-е место в итоговой турнирной таблице.