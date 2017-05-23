Коутиньо: останешься в «Ливерпуле» — и в твою честь могут построить статую

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо выразил желание остаться в клубе на следующий сезон.
«Если останешься в «Ливерпуле», то в твою честь могут построить статую у стадиона. Перейдёшь в «Барселону», «Реал» или «Баварию» — станешь там обычным игроком. В «Ливерпуле» ты будешь особенным. У меня долгосрочный контракт с «Ливерпулем». Все слухи распускаются журналистами.
Мы хорошо начали сезон, потом был спад. Но нам удалось исправить ситуацию и завершить сезон на высоком уровне», – приводит слова Коутинью The Independent.
По итогам сезона «Ливерпуль» занял 4-е место в турнирной таблице АПЛ и попал в Лигу чемпионов.