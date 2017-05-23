Старридж не собирается уходить из «Ливерпуля»

Форвард «Ливерпуля» Дэниел Старридж подчеркнул, что не планирует менять клуб в летнее межсезонье.
«Решение о моём будущем должен принять клуб, но лично мне нравится мой футбол. Моя работа заключается в том, чтобы выходить на поле и делать всё, что зависит от форварда,
Моё будущее? Здесь нечего обсуждать. У меня ещё два года по контракту с клубом, я рад быть здесь. Конечно, мне хотелось бы чаще выходить на поле, но я благодарен клубу и главному тренеру за те возможности, которые получаю", – приводит слова Старриджа The Independent.
В сезоне-2016/17 Старридж провёл 20 матчей в чемпионате Англии (из них лишь 7 в основном составе), забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.