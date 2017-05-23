Хайдель: в игре «Шальке-04» не видел никаких тактических концепций

Спортивный директор «Шальке-04» Кристиан Хайдель раскритиковал тренерский штаб и футболистов команды по итогам предыдущего сезона. Подопечные Маркуса Вайнцирля завоевали 43 очка и заняли 10-е место в турнирной таблице.
«В команде в целом была отмечена положительная динамика, но она не отражалась на поле. В игре «Шальке-04» я не видел никаких тактических концепций. Поэтому мы должны прогрессировать в игре и выработать тактические концепции. Наша команда достаточно сильна, чтобы быть на верхних строчках турнирной таблицы», — приводит слова Хайделя Bild.
Руководство «Шальке-04» прилагает усилия к тому, чтобы удержать в своих рядах полузащитника Леона Горецку. В услугах игрока заинтересована мюнхенская «Бавария».