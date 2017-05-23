Кандрева: «Интер» принимает критику, наша игра не соответствовала чести клуба

Полузащитник «Интера» Антонио Кандрева признался, что его команда должна принять и согласиться с той критикой, которая обрушилась на неё в нынешнем сезоне. Миланская команда вылетела из Лиги Европы на стадии группового этапа, а после 37 туров Серии А идёт лишь на седьмом месте в турнирной таблице.
«Даже мы сами не ожидали такого падения. У нас есть ещё неделя, и мы надеемся хорошо закончить сезон дома. Наши болельщики разочарованы, но и мы тоже. Мы оставим этот сезон позади и начнём с чистого листа. Мы принимаем всю критику, потому что наша игра не соответствовала чести клуба. Нам предстоит работа — самоотверженная и упорная. Это то, что нужно нам как команде», — приводит слова Кандревы Football Italia.