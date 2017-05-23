Агент: с «Байером» у Тухеля ничего нет, у него контракт с «Боруссией» Д

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель не контактировал с леверкузенским «Байером» на предмет работы в этом клубе. Об этом сообщил агент Тухеля Олаф Майнкинг.
«С «Байером» у Тухеля ничего нет, у него контракт с «Боруссией», который действует и в следующем сезоне. Эти слухи не соответствуют действительности», — приводит слова Майнкинга интернет-издание Sportal.
Ранее сообщалось, что Тухель конфликтует с исполнительным директором клуба Ханс-Йоахимом Ватцке. Последний недавно опроверг информацию о переговорах с наставником «Ниццы» Люсьеном Фавром, отметив, что обсудит с Тухелем планы на следующий сезон.