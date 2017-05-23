Глушаков прочитал стихотворение «Послушайте» в рамках проекта «Лирика футбола»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков принял участие в проекте «Лирика футбола», который проводится на официальном портале болельщиков чемпионата мира — 2018. В рамках проекта будет выпущена серия роликов с футболистами РФПЛ, читающими свои любимые стихотворения.
Глушаков стал одним из героев проекта, прочитав стихотворение Владимира Маяковского «Послушайте».
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на официальном портале болельщиков чемпионата мира 2018 года в «Твиттере»