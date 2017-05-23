Годзюр, Грозав, Пирис и Лебеденко покинули «Терек»

Голкипер Ярослав Годзюр, а также полузащитники Георге Грозав, Факундо Пирис и Игорь Лебеденко покинули «Терек». Контракты футболистов истекли, и руководство не стало их продлевать. Об этом говорится на официальном сайте грозненцев.
Руководство «Терека» выразило футболистам огромную благодарность за работу в клубе и пожелало им профессиональной удачи и счастья в личной жизни.
32-летний Ярослав Годзюр играл за «Терек» с 2008 года. 26-летний Георге Грозав и 27-летний Факундо Пирис присоединились к грозненцам в 2013 году, а 33-летний Игорь Лебеденко был в команде с 2012 года.
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