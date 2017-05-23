Галицкий показал Путину и Инфантино академию «Краснодара»

Президент России Владимир Путин посетил футбольную академию «Краснодара». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Компанию Путину составили вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, президент ФИФА Джанни Инфантино и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.
В ходе визита гости футбольной академии посмотрели помещение школы, пообщались с воспитанниками «Краснодара» и сделали памятное фото.
«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ
По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.
Видео встречи Путина и Инфантино с воспитанниками «Краснодара» можно посмотреть в «Твиттере».