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Галицкий показал Путину и Инфантино академию «Краснодара»

23 мая 2017, вторник. 16:12. Футбол

Президент России Владимир Путин посетил футбольную академию «Краснодара». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил журналист «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Компанию Путину составили вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко, президент ФИФА Джанни Инфантино и президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий.

В ходе визита гости футбольной академии посмотрели помещение школы, пообщались с воспитанниками «Краснодара» и сделали памятное фото.

«Краснодар» – в Лигу Европы, «Крылья Советов» – в ФНЛ
По результатам последнего тура РФПЛ «Краснодар» обошёл «Ростов» в борьбе за Лигу Европы, а «Крылья Советов» покидают элиту.

Видео встречи Путина и Инфантино с воспитанниками «Краснодара» можно посмотреть в «Твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар Виталий Мутко Владимир Путин Джанни Инфантино Сергей Галицкий ФИФА
Новости. Футбол
23 мая 2017, вторник
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