Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, в какую сумму оценивает клуб ущерб, нанесённый домашнему стадиону из-за выбежавших на поле болельщиков после матча со «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ. «Канониры» добились победы со счётом 3:0.
«На данный момент, как сказал мне генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов, ущерб оценивается в один миллион рублей, но эта сумма растёт. Сюда входят и вырванные кресла, и испорченное поле», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Арсенал» оценивает ущерб от выбежавших болельщиков в 1 млн рублей
Фото: Александр Мысякин
Поле «Арсенала» пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола