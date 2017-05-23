Пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников рассказал, как идут восстановительные работы на стадионе после ущерба, который нанесли болельщики, выбежавшие на поле после матча со «Спартаком» в 30-м туре РФПЛ. «Канониры» добились победы (3:0).
«Восстановлением газона занимаются профессионалы с большим опытом работы за плечами. Сроки очень сжатые, но технология понятна, хоть и очень трудоёмкая. Несмотря на сложную задачу, к 28 мая поле будет готово к проведению матча», — сказал Овсянников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Поле «Арсенала» пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола
Поле «Арсенала» пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола
Поле «Арсенала» пришлось раскопать, чтобы убрать последствия пролившегося тосола