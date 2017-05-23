Путин пообещал президенту ФИФА полную готовность к КК-2017 и ЧМ-2018

Россия сделает всё возможное для своевременного завершения строительства объектов проведения Кубка конфедераций—2017 и чемпионата мира 2018 года. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино в Краснодаре.
«Сделаем всё для того, чтобы и объекты, и условия пребывания в России, и всё, что связано с обслуживанием большого количества болельщиков, зрителей, спортсменов, было осуществлено на самом высоком уровне», — цитирует Путина «Интерфакс».
Путин поблагодарил Инфантино и возглавляемую им организацию за поддержку и сопровождение подготовки России к этим футбольным турнирам.
«Я всегда был убеждён, что Россия выполнит все взятые на себя обязательства, и сейчас мы видим конкретные факты. Поэтому если у кого бы то ни было были какие-то сомнения, то теперь результат налицо. Я в качестве президента ФИФА, но что намного более важно, в качестве футбольного фаната могу пригласить весь мир приехать в Россию на Кубок конфедераций и чемпионат мира и открыть для себя эту прекрасную страну», — сказал Инфантино.