Эллардайс объявил об уходе из «Кристал Пэлас» и намекнул о завершении карьеры

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс объявил об уходе из клуба, а также сообщил, что не планирует начинать работу в другой команде.
«По некоторым причинам это решение было очень сложным, однако по другим – нет. Всегда буду благодарен «Кристал Пэлас» и его владельцу за предоставленную мне возможность с высоко поднятой головой помочь клубу сохранить прописку в английской Премьер-лиге. Кроме того, они предоставили мне шанс изменить свою репутацию после того, что произошло со сборной Англии. Мне было необходимо ещё раз поработать в клубе АПЛ, чтобы показать, что я ещё могу чего-то добиваться. «Кристал Пэлас» предоставил мне шанс реабилитироваться. Для меня было честью работать здесь эти пять месяцев.
Это правильное время для ухода. У меня нет амбиций, чтобы начать работу в другом клубе. Просто хочу насладиться тем, чем невозможно насладиться, когда круглосуточно работаешь в любом футбольном клубе», — приводит слова Эллардайса пресс-служба «Кристал Пэлас».
По итогам минувшего сезона «Кристал Пэлас» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Эллардайс возглавил команду в декабре, когда она располагалась на 17-й позиции и боролась за выживание.