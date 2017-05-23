Семшов: наверное, футбольный бог был на стороне тульского «Арсенала»

Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о домашней победе над «Спартаком» (3:0), благодаря которой команда сумела занять 14-е место в таблице российской Премьер-Лиги, дающее право участвовать в переходных матчах за право выступать в РФПЛ.
«К таким матчам обычно не готовятся в плане настроя, поскольку игроки сами понимают, что это матч жизни и смерти. Если ты играешь неудачно, то выскакиваешь из Премьер-Лиги. Тем более после неудачного результата матча с „Амкаром“ не всё зависело от нас. Хорошо всё сложилось. Наверное, футбольный бог был на нашей стороне. Наши футболисты качественно играли со „Спартаком“ в плане самоотдачи, желания. Ребята играли за „Арсенал“, болельщиков, Тулу, своих родных и близких», — заявил Семшов в интервью программе «8-16».