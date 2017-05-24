Арендованный у «Зенита» Йованович хочет остаться в «Бордо»

Главный тренер «Бордо» Жослен Гурвеннек сообщил, что защитник Вукашин Йованович, который до лета был арендован у «Зенита», хочет остаться в его команде.
«Моя позиция по поводу Юссуфа Сабали и Йованович, арендованных у «ПСЖ» и «Зенита» соответственно? Они являются игроками, которых мы хотим сохранить в «Бордо». Сабали и Йованович хотят продолжать играть в составе нашей команды. Это хорошо. На мой взгляд, важно иметь в составе футболистов, которые хотят играть в «Бордо» и работать со мной», – цитирует Гурвеннека L'Equipe.
21-летний Йованович в минувшем сезоне принял участие в девяти матчах за «Бордо» во всех турнирах.