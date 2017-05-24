Представительница «Шинника» завоевала титул «Мисс ФНЛ — 2017»

Победительницей всероссийского конкурса «Мисс ФНЛ» стала представительница ярославского «Шинника» Карина Сулейманова, сообщает официальный сайт лиги.
«Первое место! Я не верю. Я просто самая счастливая!» — написала победительница на своей странице в «Инстаграме».
Фотографию можно посмотреть также в «Инстаграме».
«Вице-мисс ФНЛ» была признана Екатерина Полянина («Енисей»). Специальный приз «Мисс зрительских симпатий» получила Валерия Кадомская, представлявшая «Тамбов».
В решающем этапе всероссийского конкурса на самую красивую болельщицу команды ФНЛ приняли участие 19 девушек, каждая из которых стала победительницей аналогичного конкурса в своём клубе. По семейным обстоятельствам не смогла принять участие в финале «Мисс ФК «Спартак-Нальчик» Даната Полошовец.