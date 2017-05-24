Каррера был в пригласительном списке РФПЛ для спартаковцев под первым номером

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не приехал на вечер, посвящённый завершению сезона в РФПЛ, потому что генеральный директор клуба Сергей Родионов сказал, что итальянского специалиста не оказалось в списке приглашённых.
При этом, согласно приглашению РФПЛ, которое было отправлено в «Спартак», Каррера фигурирует в нём под первым номером, сообщает «Р-Спорт». Фото приглашения можно посмотреть в «Твиттере».
Каррера, под руководством которого «Спартак» впервые с 2001 года выиграл чемпионат России, был признан РФС лучшим тренером сезона. На вечере РФПЛ проходило вручение наград, за Карреру её получил Родионов.