Каррера: в «Спартаке» сказали, что в приглашении из РФПЛ моей фамилии не было

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера расстроился из-за того, что не оказался на торжественном вечере в честь окончания сезона, где ему должны были вручить награду как лучшему тренеру.
Как сообщалось ранее, Каррера узнал о своём призе из «Инстаграма», в «Спартаке» ему якобы не рассказали о приглашении из РФПЛ, которое поступило в клуб.
«Мне было бы приятно там быть вне зависимости от того, кому вручали призы. Тем более несколько футболистов моей команды ходили на эту вечеринку. И я хотел бы там побывать. Расстроился, что меня туда не позвали. Премия для меня очень важна, и я с удовольствием получил бы приз лично.
Генеральный директор «Спартака» (Сергей Родионов. — Прим. «Чемпионата») сказал мне, что в приглашении, поступившем из РФПЛ, моей фамилии не оказалось в списке. Но странно, что там присутствовала половина моей команды, а меня не было. И я очень удивился, когда увидел фото с награждения в «Инстаграме», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».