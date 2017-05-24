Глушаков: в «Спартаке» привык к роли оратора — пришло время для речей в сборной

Полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал о той роли, которая отведена ему в командах. Следующий матч Глушакова в футболке сборной станет для него юбилейным — 50-м.
«Я и сам не заметил, как стал одним из самых опытных футболистов команды. В «Спартаке» я уже привык к роли оратора — тренер иногда назначает футболиста, который будет произносить в раздевалке речь перед игрой. Теперь пришло время для речей в сборной.
Наверное, Станислав Саламович неспроста назначил нас с Сашей Самедовым и Федей Смоловым вице-капитанами. Опытные ребята должны брать на себя больше ответственности, в том числе добавлять драйва и эмоций в раздевалке. У нас много молодых футболистов, я сам понимаю, что должен подсказывать и поддерживать», — приводит слова Глушакова официальный сайт ФИФА.