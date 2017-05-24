Источник: «Арсенал» предложил Алексису Санчесу € 20 млн в год

Руководство и тренерский штаб лондонского «Арсенала» прилагают немало усилий к тому, чтобы удержать в своих рядах нападающего Алексиса Санчеса. Как сообщает Bild, английский клуб предложил футболисту сборной Чили зарплату в размере € 20 млн в год, чтобы он продлил контракт с клубом. Действующее соглашение Санчеса с «канонирами» в силе до лета 2018 года.
В последнее время немецкие СМИ сообщали, что в услугах Санчеса заинтересован главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти. Полузащитник немецкого гранда Артуро Видаль также выражал желание видеть своего соотечественника в «Баварии».