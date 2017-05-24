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Фигу: Зидан? Работать в «Реале» лучше невозможно

24 мая 2017, среда. 07:24. Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу дал высокую оценку главному тренеру команды Зинедину Зидану. Фигу считает, что французский специалист отлично справляется со своими обязанностями.

«В таком клубе, как «Реал», сложно добиваться того, чтобы все игроки были довольны. Ведь речь идёт о футболистах самого высокого уровня. Игроки всегда хотят играть как можно больше, и если они делают это меньше, то проявляют недовольство. Я не предполагал, что Зидан станет тренером, но он отлично выполняет свои обязанности. Невозможно работать лучше. Как его друг надеюсь, что он проработает в «Реале» много лет», — приводит слова Фигу Cadena Ser.

Зидан возглавил «Реал» по ходу сезона-2015/16, сменив уволенного за неудовлетворительные результаты Рафаэля Бенитеса. Под его руководством команда выиграла Лигу чемпионов, затем Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. По итогам минувшего сезона «сливочные» выиграли Примеру, а также вышли в финал Лиги чемпионов, где 3 июня померятся силами с туринским «Ювентусом».

Источник: Cadena Ser Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Луиш Фигу
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