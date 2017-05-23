Перес: Зидан — лучший тренер мира

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес после победы в испанской Примере похвалил футболистов и главного тренера команды Зинедина Зидана.
«Зидан — один из символов истории „Реала“. Спасибо за всё, что ты нам дал. Ты был лучшим игроком мира, а теперь ты стал лучшим тренером мира. Мы победили в самой сложной и конкурентной лиге мира благодаря нашей работе и стараниям. Эти игроки уже стали частью истории клуба. В этой команде потрясающая атмосфера.
Мы мечтаем ещё раз собраться 4 июня. Знаю, что тренеры и футболисты сделают всё, чтобы победить в Лиге чемпионов», — приводит слова Переса Marca.
Зидан стал шестым тренером «Реала», который побеждал в Примере и как игрок