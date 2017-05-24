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Шоу до конца мая желает выяснить у Моуринью, хочет ли тренер оставить его в «МЮ»

24 мая 2017, среда. 10:39. Футбол

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу желает выяснить до конца текущего месяца, рассчитывает ли на него в будущем главный тренер английского клуба Жозе Моуринью. Как сообщает Mirror, сам футболист желает остаться в стане манкунинцев, несмотря на небольшое игровое время, которое он получает.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провёл в чемпионате Англии 11 матчей, в которых отметился одним голевым пасом. При этом Шоу неоднократно подвергался критике со стороны португальского специалиста

В настоящее время защитник восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Суонси Сити» (1:1), и не сможет сыграть в финале Лиги Европы с «Аяксом» 24 мая.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Шоу пропустит остаток сезона
Источник: Mirror Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Люк Шоу
Новости. Футбол
24 мая 2017, среда
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