Шоу до конца мая желает выяснить у Моуринью, хочет ли тренер оставить его в «МЮ»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу желает выяснить до конца текущего месяца, рассчитывает ли на него в будущем главный тренер английского клуба Жозе Моуринью. Как сообщает Mirror, сам футболист желает остаться в стане манкунинцев, несмотря на небольшое игровое время, которое он получает.
В прошлом сезоне 21-летний игрок провёл в чемпионате Англии 11 матчей, в которых отметился одним голевым пасом. При этом Шоу неоднократно подвергался критике со стороны португальского специалиста
В настоящее время защитник восстанавливается после травмы, полученной в игре с «Суонси Сити» (1:1), и не сможет сыграть в финале Лиги Европы с «Аяксом» 24 мая.