Испанские СМИ: Брайда утверждает, что «Барселону» возглавит Куман

В Испании продолжают строить предположения и догадки о том, кто же возглавит «Барселону» в следующем сезоне. Руководство клуба ранее обещало назвать имя нового наставника команды 29 июня. То есть спустя два дня после того, как команда сыграет в финальном матче Кубка Испании с «Алавесом».
Каталонские СМИ уже не сомневаются, что новым наставником сине-гранатовых станет рулевой «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде, который на днях покинет баскский клуб. Однако в эфире одной из испанских радиостанций стали утверждать, что следующим тренером «Барселоны» будет её бывший защитник и нынешний наставник «Эвертона» Рональд Куман. При этом ссылались на члена трансферной комиссии каталонского клуба Ариедо Брайду. Согласно сообщению, последний выразил полную уверенность, что возглавит команду именно Куман.