Куман: мечтаю когда-нибудь возглавить «Барселону»

Бывший защитник «Барселоны» Рональд Куман, возглавляющий ныне «Эвертон», признал, что очень хотел бы стать у руля каталонской команды. Голландский специалист отметил, что очень благодарен испанскому гранду за свой профессиональный прогресс.
«Я мечтаю когда-нибудь возглавить «Барселону». Все знают о моей любви к этому клубу. Там я вырос как футболист и человек», — приводит слова Кумана испанское интернет-издание Sport.
Наставник сине-гранатовых Луис Энрике по окончании нынешнего сезона покинет свой пост. В данный момент имя будущего тренера команды остаётся неизвестным. Испанские СМИ в связи с этим называли, в частности, наставника «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде и помощника Луиса Энрике Хуана Карлоса Унсуэ.